Военный эксперт рассказал об «уязвимости» систем С-500





Андрей Фролов является главным редактором журнала «Экспорт вооружения». Эксперт отмечает, боевые характеристики ЗРС С-500 действительно поражают военных всех стран мира, но у данной системы существуют и «уязвимости». Речь о том, что этот комплекс не может работать в одиночку, он нуждается в прикрытии со стороны «Буков», «Торов», «Панцирь-С», С-400 и С-300.Системы С-500 разработаны для работы с большой дальностью, тогда как с малой и средней они не справляются. Именно поэтому им нужна поддержка специализированных комплексов. Все они разработаны так, чтобы работать в единой многоэшелонированной системе ПВО-ПРО (противовоздушная оборона – противоракетная оборона). Именно поэтому странам, желающим иметь на своем вооружении С-500, необходимо закупить и другие российские системы, иначе эффективность покупки будет крайне низкой.Напомним, разработка данного комплекса подходит к своему завершению. С-500 имеет радиус действия 600 км, в нем он сможет одновременно обнаруживать и уничтожать до 10 баллистических целей. Комплекс способен перехватывать ракеты, движущиеся со скоростью до 7 километров в секунду.