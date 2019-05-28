В России ученые создадут банк биоматериала онкобольных





Исследователи собрали различные биоматериалы онкобольных и собираются прививать их лабораторным мышам, чтобы исследовать на них действия препаратов. Ученые планируют создание вакцин от рака. Для этого им необходимо воссоздать каким-либо образом опухоли в организме мышей, чтобы испытать лекарство.Вырезанные опухоли или их фрагменты собираются специальным способом для того, чтобы ткани остались живыми. Затем материал доставляется в криохранилища для дальнейших исследований. Отмечается, что забор проводится только по согласию пациента. Кроме непосредственно опухолей специалисты собирают кровь, плазму, костный мозг и другие биоматериалы, которые могут нести информацию об онкологическом заболевании.Эти хранилища дадут экспертам возможность глубже разобраться в природе возникновения заболевания и изучить возможные пути ранней диагностики и эффективного лечения.