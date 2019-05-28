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Ксения Собчак: «Первый раз в жизни я понимаю, что этот мужчина не врет»

Бывшая телеведущая телешоу «Дом-2» Ксения Собчак призналась фанатам, что первый раз в жизни, услышав от мужчины громкие слова, поняла, что он не врет. Телезнаменитость опубликовала в личном микроблоге свежую фотографию своего единственного наследника.
Ксения Собчак: «Первый раз в жизни я понимаю, что этот мужчина не врет»

Ни для кого не является секретом, что Собчак очень любит выкладывать у себя на странице в Instagram двусмысленные блоги. Не единожды подписчики Ксении указывали на то, что подобные посты являются ее «фишкой». Вполне вероятно, что именно поэтому скандально-известная тележурналист и публикует их довольно редко.

К примеру, не так давно в социальных сетях весьма активно обговаривали блоги, в которых Собчак подняла тему мести и прощения, а накануне звезды «Дома-2» подогрела к своей личности интерес другими высказываниями.

Считанные часы назад Ксения опубликовала в личном профиле новый снимок, на котором спиной к камере запечатлен ее сын Платон. Судя по всему, мальчик побывал на каком-то детском празднике, где и увидел девушку-аниматора в образе принцессы.

Ксения Собчак: «Первый раз в жизни я понимаю, что этот мужчина не врет»

Впрочем, не свежий кадр привлек внимание многочисленных интернет-пользователей, а пост, который Собчак оставила под фото.

«Говорит: «Мама, я видел принцессу, но ты лучше» - и первый раз в жизни я понимаю, что этот мужчина не врет», - написала экс-телеведущая «Дома-2».

По очереди фолловеры принялись интересоваться у Ксении, не был ли ее комментарий на самом деле «камнем в огород» Максима Виторгана. К слову, большая часть читателей наоборот поспешили указать на то, что мама всегда будет лучше.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:19

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