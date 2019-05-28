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Новый Mercedes-Benz GLB был замечен практически без камуфляжа

Компания Mercedes-Benz продолжает тестирование новой модели GLB. В этот раз автомобиль был замечен практически без камуфляжа.
Новый Mercedes-Benz GLB был замечен практически без камуфляжа

Компания Mercedes-Benz собирается выпустить кроссовер GLB уже этим летом. Презентация его во Франкфурте намечена на сентябрь этого года. Автомобиль был снова замечен на тестовом заезде, однако в этот раз шпионам удалось запечатлеть его практически без камуфляжной пленки. Видео было сделано в пробке, пока автомобиль ожидал зеленого сигнала светофора.

Внешний дизайн автомобиля уже не так тщательно скрывается производителями. Чуть более месяца назад была представлена модель GLB в автосалоне Шанхая. Машина будет иметь квадратную форму, напоминающую старый GLK. При этом новинка будет несколько отличаться от обыкновенно "пышных" кроссоверов этого производителя. Также отмечается, что многое кроссовер унаследует от хэтчбека А-класса.

Предполагают, что цена за базовую комплектацию должна быть между стоимостью купе GLA начального уровня (2 186 125 рублей) и GLC (2 620 774 рубля).



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:03

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