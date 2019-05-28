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В Петрозаводске автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе

В Петрозаводске легковой автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе. Инцидент произошел 27 мая в 13:54 на Комсомольском проспекте.
В Петрозаводске автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе

Запечатлела момент аварии видеокамера соцпроекта «Мой дом». Судя по записи, машина при выезде из междомового проезда совершила правый поворот. Группа горожан в это время переходила дорожное полотно по «зебре» на зеленый сигнал светофора. В один момент ребенок выбежал вперед, водитель не смог своевременно затормозить и наехал на него.

Инцидент вызвал бурные споры в соцсетях. По мнению многих, происшествия можно было бы избежать, если бы автомобилист подождал и пропустил шедших людей.



 
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Происшествия
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:34

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