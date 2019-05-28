В Петрозаводске автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе





Запечатлела момент аварии видеокамера соцпроекта «Мой дом». Судя по записи, машина при выезде из междомового проезда совершила правый поворот. Группа горожан в это время переходила дорожное полотно по «зебре» на зеленый сигнал светофора. В один момент ребенок выбежал вперед, водитель не смог своевременно затормозить и наехал на него.Инцидент вызвал бурные споры в соцсетях. По мнению многих, происшествия можно было бы избежать, если бы автомобилист подождал и пропустил шедших людей.