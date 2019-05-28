Юля Ефременкова опять поблагодарила Мондезира Свет-Амура за то, что он «ворвался» в ее жизнь
Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова в очередной раз обратилась в личном микроблоге к своему возлюбленному. По словам телезнаменитости, она очень счастлива осознавать, что именно Мондезир Свет-Амур «ворвался» в ее жизнь и теперь каждый день делает ее самой счастливой женщиной.
На днях на странице Ефременковой в Instagram появился свежий блог, в котором она опять восхитилась Свет-Амуром. По словам Юлии, когда мужчина делает для своей возлюбленной все, что только в его силах, женщине всегда будет хотеться отвечать избраннику взаимностью.
В конце своего обращения к Мондезиру Юлия поспешила перечислить, по ее мнению, самые лучшие черты характера своего избранника. Телеведущая «Дома-2» считает будущего супруга чутким, внимательным и заботливым, а также уверена, что именно он стал для нее тем «сильным мужским плечом», в котором она ранее нуждалась.
К слову, не всем пользователям Сети понравилось, что Юлия опять начала восхвалять своего избранника. Один за другим фолловеры принялись интересоваться у звезды «Дома-2», почему же тогда она не хочет связывать свою жизнь с Мондезиром, если считает, что только он сделал ее по-настоящему счастливой.
На днях на странице Ефременковой в Instagram появился свежий блог, в котором она опять восхитилась Свет-Амуром. По словам Юлии, когда мужчина делает для своей возлюбленной все, что только в его силах, женщине всегда будет хотеться отвечать избраннику взаимностью.
«Когда ты чувствуешь без слов, что мужчина весь твой без остатка, хочется поддержать его в трудную минуту, а не устраивать скандалы с порога, еще больше усугубляя ситуацию...» - подметила в свежем посте Ефременкова.
В конце своего обращения к Мондезиру Юлия поспешила перечислить, по ее мнению, самые лучшие черты характера своего избранника. Телеведущая «Дома-2» считает будущего супруга чутким, внимательным и заботливым, а также уверена, что именно он стал для нее тем «сильным мужским плечом», в котором она ранее нуждалась.
«Спасибо что так резко ворвался в мою жизнь и каждый день делаешь меня счастливой», - добавила Ефременкова.
К слову, не всем пользователям Сети понравилось, что Юлия опять начала восхвалять своего избранника. Один за другим фолловеры принялись интересоваться у звезды «Дома-2», почему же тогда она не хочет связывать свою жизнь с Мондезиром, если считает, что только он сделал ее по-настоящему счастливой.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:38