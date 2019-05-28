Меган Маркл может появиться на публике впервые после родов 8 июня





Появление наследника в семье принца Гарри случилось почти три недели назад. Молодая мать с тех пор восстанавливает силы и проводит время с новорожденным, не появляясь на публичных мероприятиях. Известно, что ее навещают друзья, например, Джессика Малруни и Серена Уильямс.По мнению королевского эксперта Ричарда Фицвильямса, Меган Маркл может посетить церемонию «Войск света». Прошлогоднюю церемонию посещала Кейт Миддлтон, несмотря на то, что ее ребенку на тот момент было всего полтора месяца. Если же герцогиня Сассекская проигнорирует мероприятие, то в следующий раз она предстанет перед публикой скорее всего во время крещения Арчи Харрисона. В королевской семье принято крестить детей через два-три месяца после рождения.Меган Маркл не спешит появляться на людях, но зато молодая семья уже запланировала отдых в Южной Африке.