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Минздрав внес изменения в правила обязательного медицинского страхования

В действующие на территории России правила обязательного медицинского страхования официально внесли изменения, согласно приказу Минздрава. В стране посредством таких нововведений надеются усилить профилактическое направление в работе ряда поликлиник.
Минздрав внес изменения в правила обязательного медицинского страхования

В течение ближайших двух лет в медучреждениях России введут существенные изменения, касающиеся профилактики заболеваний. По итогам диспансеризации для каждого жителя страны должна быть определена его группа здоровья. Пациенты с хроническими недугами будут направлены под регулярный контроль врача или на диспансерное лечение. таким образом медобследование нужно будет проходить несколько раз в год, о чем станут напоминать работники поликлиник и сотрудники страховой компании.

В страховые компании будут направлены жалобы и обращения граждан. Если у пациентов возникнет сомнение в качестве проведенных услуг, страховые представители имеют возможность потребовать назначения экспертизы.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:24

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