Минздрав внес изменения в правила обязательного медицинского страхования





В течение ближайших двух лет в медучреждениях России введут существенные изменения, касающиеся профилактики заболеваний. По итогам диспансеризации для каждого жителя страны должна быть определена его группа здоровья. Пациенты с хроническими недугами будут направлены под регулярный контроль врача или на диспансерное лечение. таким образом медобследование нужно будет проходить несколько раз в год, о чем станут напоминать работники поликлиник и сотрудники страховой компании.В страховые компании будут направлены жалобы и обращения граждан. Если у пациентов возникнет сомнение в качестве проведенных услуг, страховые представители имеют возможность потребовать назначения экспертизы.