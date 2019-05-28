Внедорожное купе Volkswagen Teramont X поступило в продажу





Volkswagen Teramont X представляет собой внедорожное купе, заметно отличающееся от оригинальной версии. Автомобиль стал на 134 мм короче и на 54 мм ниже, хотя сохранил прежнюю колесную базу. Внешний вид новинки стал более динамичным и агрессивным, также изменились оба бампера и радиаторная решетка. Авто получит зауженную головную оптику и задние фонари другой формы, а также L-образные дневные ходовые огни на LED-матрице.Под капотом у внедорожного купе Volkswagen Teramont X окажется 2,5-литровый V6, способный выдавать 299 «лошадок». Также покупателям предложат 2,0-литровые версии, генерирующие 186 и 220 лошадиных сил соответственно. Все двигатели будут работать вместе с 7-ступенчатым «роботом» DSG, привод – только полный.Салон Volkswagen Teramont X предложит покупателю широкий спектр возможностей: кожаная отделка, трехзонный климат-контроль, цифровая приборная панель, камера кругового обзора, функция распознавания дорожных знаков и автоматического торможения, электронный ручной тормоз и панорамный люк.Продажи Volkswagen Teramont X стартовали в Китае, там цена новинки составляет 3 млн 168 тысяч рублей по текущему курсу. Поставки в другие страны начнутся позже.