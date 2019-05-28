АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые приблизились к созданию глобальной вакцины против смертоносного стрептококка A
EUR 72.19 USD 64.46
Курс валют на 28.05.2019

Внедорожное купе Volkswagen Teramont X поступило в продажу

Внедорожное купе Volkswagen Teramont X было презентовано в рамках автосалона в Шанхае всего пару недель назад, но уже сейчас авто поступило в продажу. Новинка стала более компактной, имеет измененный внешний вид и панорамный люк.
Внедорожное купе Volkswagen Teramont X поступило в продажу

Volkswagen Teramont X представляет собой внедорожное купе, заметно отличающееся от оригинальной версии. Автомобиль стал на 134 мм короче и на 54 мм ниже, хотя сохранил прежнюю колесную базу. Внешний вид новинки стал более динамичным и агрессивным, также изменились оба бампера и радиаторная решетка. Авто получит зауженную головную оптику и задние фонари другой формы, а также L-образные дневные ходовые огни на LED-матрице.

Под капотом у внедорожного купе Volkswagen Teramont X окажется 2,5-литровый V6, способный выдавать 299 «лошадок». Также покупателям предложат 2,0-литровые версии, генерирующие 186 и 220 лошадиных сил соответственно. Все двигатели будут работать вместе с 7-ступенчатым «роботом» DSG, привод – только полный.

Салон Volkswagen Teramont X предложит покупателю широкий спектр возможностей: кожаная отделка, трехзонный климат-контроль, цифровая приборная панель, камера кругового обзора, функция распознавания дорожных знаков и автоматического торможения, электронный ручной тормоз и панорамный люк.
Внедорожное купе Volkswagen Teramont X поступило в продажу

Продажи Volkswagen Teramont X стартовали в Китае, там цена новинки составляет 3 млн 168 тысяч рублей по текущему курсу. Поставки в другие страны начнутся позже.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:18

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Иркутской области маленький ребенок
Алена Водонаева: «В случае с семьей
В России протестируют предсерийный
Меган Маркл может появиться на публике
Менеджер Юлии Началовой Анна Исаева
Минздрав внес изменения в правила
Ксения Собчак: «Первый раз в жизни я
Внедорожное купе Volkswagen Teramont X
В России скоро зарегистрируют препарат
Антон Гусев раскритиковал Евгению
Диана Шурыгина переехала в элитный
Названы самые бесполезные аксессуары к
Жители России выбрали наиболее
Ароматизаторы для электронных сигарет
В Новокузнецке неизвестные раскопали
Юля Ефременкова опять поблагодарила
Дмитрий Исхаков не сбривает бороду
В Петрозаводске автомобиль сбил ребенка
Эксперт рассказал о взрывном росте цен
«Зашивали более часа»: Дочь Ирины
Ученые обнаружили новый ген наиболее
В Хабаровске в заполненный горячей
В Великобритании женщина родила ребенка
Ученые приблизились к созданию
Исследования показывают, что мутации в
Бывшая любовница Андрея Лебедева
У смартфонов Samsung Galaxy S10
Дочь Любови Толкалиной хочет на год
Незначительный избыточный вес в
Стала известна дата начала продаж в РФ
Просмотреть все новости