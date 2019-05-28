Названы самые бесполезные аксессуары к гаджетам





Сервис Hi-Tech Mail.ru провел голосование, опросив 4000 пользователей, поинтересовавшись у тех, какие аксессуары они считают невостребованными. Выяснилось, что сюда входят ремешки для смарт-часов, водонепроницаемые чехлы и палка для селфи. Самыми популярными элементами к гаджетам оказались защитные стекла и пленки. Зачастую их покупают вместе со смартфоном.Еще в список попали беспроводные наушники и очки виртуальной реальности. При этом почти 50% опрошенных заявили о невозможности их приобретения в связи с большой стоимостью. Почти 40% потребителей при покупке компьютера добавляют к нему клавиатуру и мышь.