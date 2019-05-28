Жители России выбрали наиболее перспективные сферы труда для детей





В опросе участвовали родители школьников из многих регионов России, а само исследование проводилось в 2018 году. Около половины граждан России уверены, что наиболее ценными для детей станут специальности, связанные с информационными технологиями. Более 35% граждан считают карьеру в медицине более перспективной в современности. Еще 34,5% граждан уверены в целесообразности поступления на работу в силовых структурах. Более 71% опрошенных граждан пришли к выводу, что в современности крайне важно получить высшее образования для успеха в будущем.Наименее востребованными были названы направления в науке, культуре, а также лесном и сельском хозяйстве. Ранее проведенные опросы показали, что родители российских школьников считают математику самым полезным предметом.