В Хабаровске в заполненный горчей водой коллектор провалился семилетний ребенок





Вечером понедельника, 27 мая, малолетний ребенок упал в коллектор с кипятком, что отмечено в Железнодорожном районе населенного пункта. В результате он был госпитализирован в больницу, где медики диагностировали ожоги тела, а также оказали необходимую помощь. Согласно предварительно озвученным сведениям, в момент ЧП на колодце не было крышки. За состоянием подземного коллектора следит управляющая компания.Правоохранители проверяют все обстоятельства ситуации, включая причины и условия. СКР возбуждено дело по статье, предусматривающей наказание за оказание услуг, не соответствующих нормам безопасности.