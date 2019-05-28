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В Хабаровске в заполненный горчей водой коллектор провалился семилетний ребенок

В Хабаровске в заполненный горячей водой коллектор провалился семилетний ребенок, вследствие чего он получил тяжелые термические ожоги. Согласно сообщению пресс-ведомства СУ СК РФ по краю, по факту инцидента начато расследование.
В Хабаровске в заполненный горчей водой коллектор провалился семилетний ребенок

Вечером понедельника, 27 мая, малолетний ребенок упал в коллектор с кипятком, что отмечено в Железнодорожном районе населенного пункта. В результате он был госпитализирован в больницу, где медики диагностировали ожоги тела, а также оказали необходимую помощь. Согласно предварительно озвученным сведениям, в момент ЧП на колодце не было крышки. За состоянием подземного коллектора следит управляющая компания.

Правоохранители проверяют все обстоятельства ситуации, включая причины и условия. СКР возбуждено дело по статье, предусматривающей наказание за оказание услуг, не соответствующих нормам безопасности.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:10

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