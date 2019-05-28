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В Великобритании женщина родила ребенка без кожи

В Великобритании женщина родила ребенка без кожи. О произошедшем случае в графстве Уорикшир сообщает зарубежное издание Daily Star.
В Великобритании женщина родила ребенка без кожи

19-летняя британка родила ребенка 24 ноября в минувшем году. Вес младенца составлял всего 1,1 килограмма, а на его теле практически отсутствовала кожа (2%). Роды состоялись на седьмом месяце беременности, однако родившийся малыш шокировал не только родителей, но и медиков. Малейшее прикосновение в новорожденному причиняло ему боль, поэтому врачи решили сделать все возможное, чтобы помочь маленькому пациенту, хотя шанс на выживание был достаточно мал.

По словам роженицы, когда она с супругом впервые увидела своего наследника, он был весь красный и похож на «кусок сырого мяса». Спустя некоторое время ребенку сделали первую операцию по пересадке кожи на одну руку, взяв ее с живота. В настоящее время состояние малыша постепенно улучшается, а его вес уже составляет 4,3 килограмма. Медики пока не установили причину такого редкого заболевания, поэтому обратились за помощью к зарубежным коллегам.



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 08:03

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