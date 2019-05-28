Ароматизаторы для электронных сигарет ухудшают работу сердечно-сосудистой системы человека
Ароматизаторы для электронных сигарет могут нанести серьезный ущерб сердечно-сосудистой системе и здоровью человека в общем. К такому мнение в результате исследований пришли ученые из США.
Научные сотрудники Медицинской школы Стэнфордского университета выяснили, что ароматизаторы представляют угрозу для жизнеспособности и работы эндотелиальных клеток, из которых состоит внутренняя поверхность кровеносных сосудов. Эти клетки принимают участие в процессе свертывания крови и регулировании артериального давления. По причине их дефицита не могут образовываться новые сосуды и функционировать иные важные процессы в организме.
Анализ американских ученых продемонстрировал, что увлечение электронными сигаретами воздействует на рост объема никотина в плазме до уровня, сравнимого с привычными сигаретами. В целом, ароматизаторы по-разному влияют на работу организма. К примеру, сладкий вкус оказывает боле приемлемое воздействие на человека, чем субстанция из ментола или корицы.
Ученые продолжат изучать влияние вейпа на здоровье людей. Это поможет найти нужные подходы к урегулированию ситуации в этой сфере.
Научные сотрудники Медицинской школы Стэнфордского университета выяснили, что ароматизаторы представляют угрозу для жизнеспособности и работы эндотелиальных клеток, из которых состоит внутренняя поверхность кровеносных сосудов. Эти клетки принимают участие в процессе свертывания крови и регулировании артериального давления. По причине их дефицита не могут образовываться новые сосуды и функционировать иные важные процессы в организме.
Анализ американских ученых продемонстрировал, что увлечение электронными сигаретами воздействует на рост объема никотина в плазме до уровня, сравнимого с привычными сигаретами. В целом, ароматизаторы по-разному влияют на работу организма. К примеру, сладкий вкус оказывает боле приемлемое воздействие на человека, чем субстанция из ментола или корицы.
Ученые продолжат изучать влияние вейпа на здоровье людей. Это поможет найти нужные подходы к урегулированию ситуации в этой сфере.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:45