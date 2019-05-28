Дмитрий Исхаков не сбривает бороду из-за угроз Полины Гагариной уйти от него

Накануне Дмитрий Исхаков опубликовал в социальных сетях фото у зеркала, где он запечатлен во время утреннего бритья. Артист создал шуточный образ, приложив к бороде нож, и ответил на интересующий вопрос подписчиков. Исхаков отметил, что его часто спрашивают, когда он избавится от бороды, поскольку без нее он выглядит моложе. Фотограф признался, что в таком случае от него уйдет его супруга, поэтому он пока решил отказаться от этой идеи.Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса, а вместе они с 2014 года. Звезды воспитывают дочь Мию, а также у певицы есть старший сын Андрей.