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Дмитрий Исхаков не сбривает бороду из-за угроз Полины Гагариной уйти от него

Звездная супруга Дмитрия Исхакова, певица Полина Гагарина, пообещала уйти от него из-за бороды. На своей странице в сети Instagram модный фотограф отметил, что в ближайшее время не планирует изменения во внешности.
Дмитрий Исхаков не сбривает бороду из-за угроз Полины Гагариной уйти от него

Накануне Дмитрий Исхаков опубликовал в социальных сетях фото у зеркала, где он запечатлен во время утреннего бритья. Артист создал шуточный образ, приложив к бороде нож, и ответил на интересующий вопрос подписчиков. Исхаков отметил, что его часто спрашивают, когда он избавится от бороды, поскольку без нее он выглядит моложе. Фотограф признался, что в таком случае от него уйдет его супруга, поэтому он пока решил отказаться от этой идеи.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса, а вместе они с 2014 года. Звезды воспитывают дочь Мию, а также у певицы есть старший сын Андрей.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:36

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