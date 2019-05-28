Бывшая любовница Андрея Лебедева требует от него 27 миллионов рублей





Бизнесвумен Лидия Трусова и актер Андрей Лебедев познакомились пять лет назад. На тот момент у предпринимательницы был законный муж, однако это не помешало ей делать любовнику дорогие подарки и оплачивать поездки на курорты. Она также сняла квартиру, где встречалась с кинозвездой. По словам Лидии Трусовой, она верила в искренность чувств Андрея Лебедева и собиралась выйти за него замуж. Свадьба была запланирована на 10 августа. 65-летняя невеста заплатила 2 миллиона рублей за аренду заведения и купила роскошный наряд.Однако 4 мая 57-летний актер зарегистрировал брак с другой женщиной. Его супругой стала 39-летняя Татьяна Иванова, с которой у знаменитости был роман на протяжении двух лет. Тогда Лидия Трусова решила искать правду на ток-шоу «На самом деле». В эфире телепрограммы она заявила о том, что бывший любовник должен компенсировать ей 27 миллионов рублей, которые, по ее подсчетам, она на него потратила.Артист подтвердил, что состоял в отношениях с предпринимательницей, однако подчеркнул, что расстался с любовницей два года назад, узнав о ее супруге. При этом он отметил, что не участвовал в подобных тратах.В ситуации разобрались эксперты телешоу. Они выяснили, что мужу Лидии Трусовой стало известно о ее неверности, и теперь он хочет развестись. Результаты проверки на полиграфе показали, что Андрей Лебедев действительно потратил деньги бизнесвумен, но вовсе не 27 миллионов рублей, а не более 500 тысяч.