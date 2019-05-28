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Бывшая любовница Андрея Лебедева требует от него 27 миллионов рублей

Лидия Трусова, бывшая любовница актера Андрея Лебедева, решила потребовать от него 27 миллионов рублей, якобы потраченных на несостоявшуюся свадьбу. Артист пришел в студию популярного телешоу «На самом деле», чтобы разобраться в сложившейся ситуации.

Бывшая любовница Андрея Лебедева требует от него 27 миллионов рублей

Бизнесвумен Лидия Трусова и актер Андрей Лебедев познакомились пять лет назад. На тот момент у предпринимательницы был законный муж, однако это не помешало ей делать любовнику дорогие подарки и оплачивать поездки на курорты. Она также сняла квартиру, где встречалась с кинозвездой. По словам Лидии Трусовой, она верила в искренность чувств Андрея Лебедева и собиралась выйти за него замуж. Свадьба была запланирована на 10 августа. 65-летняя невеста заплатила 2 миллиона рублей за аренду заведения и купила роскошный наряд.

Однако 4 мая 57-летний актер зарегистрировал брак с другой женщиной. Его супругой стала 39-летняя Татьяна Иванова, с которой у знаменитости был роман на протяжении двух лет. Тогда Лидия Трусова решила искать правду на ток-шоу «На самом деле». В эфире телепрограммы она заявила о том, что бывший любовник должен компенсировать ей 27 миллионов рублей, которые, по ее подсчетам, она на него потратила.

Артист подтвердил, что состоял в отношениях с предпринимательницей, однако подчеркнул, что расстался с любовницей два года назад, узнав о ее супруге. При этом он отметил, что не участвовал в подобных тратах.

Бывшая любовница Андрея Лебедева требует от него 27 миллионов рублей

В ситуации разобрались эксперты телешоу. Они выяснили, что мужу Лидии Трусовой стало известно о ее неверности, и теперь он хочет развестись. Результаты проверки на полиграфе показали, что Андрей Лебедев действительно потратил деньги бизнесвумен, но вовсе не 27 миллионов рублей, а не более 500 тысяч.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:50

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