Ученые обнаружили новый ген наиболее часто встречающихся типов рака крови





Испанские исследователи обнаружили ген hnRNP K, который провоцирует развитие у человека В-клеточных лимфом. В рамках научной работы специалисты провели эксперимент на лабораторных трансгенных мышах. Они наблюдали за процессами, которые появляются в организмах грызунов при недостаточной или чрезмерной экспрессии частицы ДНК. В результате исследования эксперты установили, что избыточная экспрессия характеризуется плохим восстановлением и низким показателем выживаемости.Помимо выводов о взаимосвязи степени экспрессии hnRNP K с прогрессированием онкологии ученые также определили, что онкогенный потенциал исследуемого участка ДНК способен влиять на общий онкоген под названием MYC, часто вызывающий рак крови. Результаты научной работы показали, что hnRNP K приобретает свойства онкогена при сверхэкспрессии и становится новым ключевым фактором для активации c-MYC.Важность открытия испанских специалистов для пациентов с В-клеточными лимфомами заключается в том, что оно может быть использовано для разработки персонализированной терапии, основанной на воздействии на hnRNP K или c-MYC.