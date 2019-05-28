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Ученые обнаружили новый ген наиболее часто встречающихся типов рака крови

Ученые из Испании обнаружили онкоген hnRNP K, который может приводить к возникновению наиболее часто встречающихся типов рака крови - В-клеточных лимфом. Данное открытие может послужить основой не только для создания новой системы тестирования, позволяющей диагностировать болезнь на ранней стадии, но и для разработки новых подходов в лечении пациентов с В-клеточными лимфомами.

Ученые обнаружили новый ген наиболее часто встречающихся типов рака крови

Испанские исследователи обнаружили ген hnRNP K, который провоцирует развитие у человека В-клеточных лимфом. В рамках научной работы специалисты провели эксперимент на лабораторных трансгенных мышах. Они наблюдали за процессами, которые появляются в организмах грызунов при недостаточной или чрезмерной экспрессии частицы ДНК. В результате исследования эксперты установили, что избыточная экспрессия характеризуется плохим восстановлением и низким показателем выживаемости.

Помимо выводов о взаимосвязи степени экспрессии hnRNP K с прогрессированием онкологии ученые также определили, что онкогенный потенциал исследуемого участка ДНК способен влиять на общий онкоген под названием MYC, часто вызывающий рак крови. Результаты научной работы показали, что hnRNP K приобретает свойства онкогена при сверхэкспрессии и становится новым ключевым фактором для активации c-MYC.

Ученые обнаружили новый ген наиболее часто встречающихся типов рака крови

Важность открытия испанских специалистов для пациентов с В-клеточными лимфомами заключается в том, что оно может быть использовано для разработки персонализированной терапии, основанной на воздействии на hnRNP K или c-MYC.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:16

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