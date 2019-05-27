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Ученые: Привычка идеализировать партнера улучшает отношения

Американские ученые доказали, что отношения улучшаются при идеализации партнера. Согласно результатам исследования, нежелание подвести возлюбленного или расстроить приводит к работе над недостатками.
Ученые: Привычка идеализировать партнера улучшает отношения

В исследовании представителей Университета штата Нью-Йорк в Буффало участвовали супружеские пары, которые оценивали недостатки и достоинства своих партнеров. Затем от участников требовалось рассказать о сильных сторонах каждого, где выявилось несоответствие между ответами. Ученые пришли к выводу, что влюбленные люди чаще видели в своих партнерах только хорошее. Автор работы Сандра Мюррей отметила, что идеализация отношений помогает повысить ощущение счастья пары и предсказывает долгосрочную стабильность в браке. При этом люди, которые замечали недостатки и слабости партнера, были несчастнее.

Ученые пришли к выводу, что вера в лучшее в партнере помогает оправдать ожидания второй половины. Если такой подход совпадает, то пара одинаково усердно стремится к идеальному. Со временем можно сделать эти стороны доминирующими на постоянной основе.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:32

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