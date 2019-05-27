Ученые: Привычка идеализировать партнера улучшает отношения





В исследовании представителей Университета штата Нью-Йорк в Буффало участвовали супружеские пары, которые оценивали недостатки и достоинства своих партнеров. Затем от участников требовалось рассказать о сильных сторонах каждого, где выявилось несоответствие между ответами. Ученые пришли к выводу, что влюбленные люди чаще видели в своих партнерах только хорошее. Автор работы Сандра Мюррей отметила, что идеализация отношений помогает повысить ощущение счастья пары и предсказывает долгосрочную стабильность в браке. При этом люди, которые замечали недостатки и слабости партнера, были несчастнее.Ученые пришли к выводу, что вера в лучшее в партнере помогает оправдать ожидания второй половины. Если такой подход совпадает, то пара одинаково усердно стремится к идеальному. Со временем можно сделать эти стороны доминирующими на постоянной основе.