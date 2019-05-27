Ученые узнали об опасностях использования массажных роликов





В последние годы в мире набирают популярность разнообразные массажные ролики, призванные помочь человеку решить множество его проблем: болевые ощущения в конкретных частях тела, напряженность мышц и зажимы, дряблость тела и целлюлит. Также с их помощью можно делать зарядку и совершать различные упражнения, направленные на растяжку.Немецкие ученые считают, что подобное воздействие на организм может иметь множество негативных последствий, требующих изучения. Это возможно из-за сжатия кожи, подкожной клетчатки, мышц, а также по причине повышенных нагрузок на кости и суставы, а иногда и на весь скелет.Именно поэтому специалисты привлекли здоровых студентов и попросили их некоторое время позаниматься с массажными роликами. В качестве эксперимента испытуемые выполняли с помощью этих приспособлений разные упражнения на две ноги. Затем их просили прыгнуть на максимальную высоту. Их показатели до и после занятий никак не отличались.Ученые отмечают: мышцам массажные ролики никак не вредят, чего не скажешь о скелете. Многие кости и суставы в определенных позах испытывают повышенное давление и нагрузку. Специалисты намерены продолжать свои исследование в этой области.