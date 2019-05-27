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Ученые: Темная материя может просачиваться во Вселенную из другого измерения

Британские ученые сделали смелое предположение, призванное объяснить феномен темной материи. Согласно ему, она попадает во Вселенную из другого измерения через незначительные отверстия, существующие в разных ее частях.
Ученые: Темная материя может просачиваться во Вселенную из другого измерения

Об этом заявил Марк Уильямс, физик из Великобритании. Он отмечает: ситуация с темной материей напоминает аналогичную с черными дырами. Ученые уже многие десятилетия знали, что последние существуют, но они их не видели до 2019 года. То же самое и с темной материей, она должна существовать, иначе многие процессы, происходящие во Вселенной, просто невозможно описать.

Ее невидимость создает для астрономов и физиков массу проблем в изучении. Свои теории и догадки ученые вынуждены выводить из косвенных фактов и влияния темной материи на другие космические объекты. Марк Уильямс предположил, что она может попадать во Вселенную из другого измерения. Для этого, предположительно, используются небольшие отверстия или щели.

Ученый отмечает, что его предположение крайне смелое, но он не видит лучшего способа для описания феномена темной материи. Ведь она полностью невидима и составляет 85% от общей массы всей Вселенной. Данная материя выполняет важнейшие функции: корректирует движение звезд, систем и галактик, а также помогает им взаимодействовать. При этом она никак не реагирует на притяжение и другое физическое воздействие, что намекает на ее необычное происхождение.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:12

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