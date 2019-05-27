Ученые из Германии назвали малозаметные симптомы рассеянного склероза





Данный недуг на сегодня считается одним из самых распространенных среди общего количества болезней центральной нервной системы. Только в Германии больше 240 тысяч человек страдают им. Во время заболевания миелин, окружающий нервы в качестве защитной плевы, ликвидируется своими же защитными клетками. В итоге сигналы между такими клетками не способны больше нормально транспортироваться, из-за чего возникают всяческие сбои.Рассеянный склероз может ухудшить быт человека, не всегда обладая симптомами, указывающими на развитие заболевания. Малозаметные признаки включают в себя постоянную усталость, неприятные болевые ощущения, онемение, проблемы с запоминанием и осложнения, связанные с кишечником. По словам ученых, пациенты с рассеянным склерозом часто не могут понять, что перестали чувствовать себя здоровыми. Они продолжают работать, находят новые увлечения, заводят новые знакомства, но не осознают появившихся деформаций.