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Ученые из Германии назвали малозаметные симптомы рассеянного склероза

Стали известны малозаметные симптомы, сигнализирующие о развитии рассеянного склероза. По мнению немецких ученых, на это может указывать регулярное чувство усталости.
Ученые из Германии назвали малозаметные симптомы рассеянного склероза

Данный недуг на сегодня считается одним из самых распространенных среди общего количества болезней центральной нервной системы. Только в Германии больше 240 тысяч человек страдают им. Во время заболевания миелин, окружающий нервы в качестве защитной плевы, ликвидируется своими же защитными клетками. В итоге сигналы между такими клетками не способны больше нормально транспортироваться, из-за чего возникают всяческие сбои.

Рассеянный склероз может ухудшить быт человека, не всегда обладая симптомами, указывающими на развитие заболевания. Малозаметные признаки включают в себя постоянную усталость, неприятные болевые ощущения, онемение, проблемы с запоминанием и осложнения, связанные с кишечником. По словам ученых, пациенты с рассеянным склерозом часто не могут понять, что перестали чувствовать себя здоровыми. Они продолжают работать, находят новые увлечения, заводят новые знакомства, но не осознают появившихся деформаций.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:52

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