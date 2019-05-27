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Анна Хилькевич одела дочерей в одинаковые наряды, назвав их “мини-бандой на райончике”

Актриса Анна Хилькевич одела дочерей в одинаковые наряды и назвала их “мини-бандой на райончике”. Снимок с прогулки звезда опубликовала на своей странице в сети Instagram.
Анна Хилькевич одела дочерей в одинаковые наряды, назвав их “мини-бандой на райончике”

За три года брака с бизнесменом Артуром Волковым актриса родила двух девочек, а после второй беременности артистка призналась, что справляться стало тяжелее. Анна Хилькевич пожаловалась, что наличие двух нянь не спасает положение, поэтому ее младшая дочь до сих пор боится общественных мест. Накануне артистка опубликовала фото, на котором запечатлена на прогулке с детьми. Втроем они одеты почти одинаково: в белые кофты и синие джинсы. Актриса отметила, что для ее “мини-банды” не хватает шаурмы вместо кукурузы у Яши и светлого нефильтрованного — у звездной мамы.

Анна Хилькевич поделилась с подписчиками, что ее младшая дочь еще не ходит, но все равно многие комментаторы поразились тому, как быстро растут дети. Фолловеры заметили, что среди звезд очень распространены семейные образы, а Хилькевич часто этим пользуется.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:23

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