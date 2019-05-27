Первый смартфон на базе процессора Snapdragon 665 представят 30 мая





Информацию о выходе дебютного устройства, оснащенного процессором Shapdragon 665, сообщил индийский инсайдер. По его словам, первый в мире смартфон на базе данного чипа будет официально представлен уже 30 мая. При этом он не сообщил, о каком конкретно устройстве идет речь. Процессор Shapdragon 665 имеет встроенный модем LTE Category 12, способный загружать данные со скоростью до 600 Мбит в секунду. Также чип поддерживает технологию Bluetooth 5.0 и Wi-Fi.Эксперты считают, что это Meizu 16X. К такому выводу они пришли из-за того, что китайский бренд уже давно объявил презентацию данного смартфона именно на 30 мая. При этом существует некоторое противоречие, так как недавно в Сети появилась информация о том, что Meizu 16X получит процессор Snapdragon 712. Вполне возможно, что компания представит несколько смартфонов одновременно.Напомним, по имеющейся информации, Meizu 16X получит экраном с разрешением Full HD+. Также новинка должна располагать 6 ГБ ОЗУ и до 128 ГБ встроенной памяти в зависимости от комплектации. Предполагается, что устройство получит технологию быстрой зарядки.