Критик объяснил успех ремейка «Аладдина» ностальгией
Кинолента Гая Ричи «Аладдин» возглавила российский кинопрокат. Ее успех критик Сергей Сычев связал с ностальгией зрителей.
На большие экраны вышел ремейк знаменитого мультфильма о бедном юноше, который нашел волшебную лампу, обитатель которой, джин, помог ему исполнить мечту и жениться на дочери султана. «Аладдин» занял первое место отечественного проката, и причины такого успеха нужно считать в ностальгии, как считает кинокритик Сергей Сычев.
По его мнению, ряд зрителей отметили, что самыми лучшими моментами нужно считать те, где фильм напоминает анимационный прототип. Ранее вышла лента про другого диснеевского персонажа Дамбо, и она отличалась от оригинала сюжетными линиями. Как пишет «ПолитЭксперт» со ссылкой на критика, «Аладдин» сняли один в один с мультфильмом, добавили некоторые новые песни и изменили мотивацию главного героя. Несмотря на это, Аладдин все тот же, хоть и слегка уступает мультипликационному персонажу.
На большие экраны вышел ремейк знаменитого мультфильма о бедном юноше, который нашел волшебную лампу, обитатель которой, джин, помог ему исполнить мечту и жениться на дочери султана. «Аладдин» занял первое место отечественного проката, и причины такого успеха нужно считать в ностальгии, как считает кинокритик Сергей Сычев.
По его мнению, ряд зрителей отметили, что самыми лучшими моментами нужно считать те, где фильм напоминает анимационный прототип. Ранее вышла лента про другого диснеевского персонажа Дамбо, и она отличалась от оригинала сюжетными линиями. Как пишет «ПолитЭксперт» со ссылкой на критика, «Аладдин» сняли один в один с мультфильмом, добавили некоторые новые песни и изменили мотивацию главного героя. Несмотря на это, Аладдин все тот же, хоть и слегка уступает мультипликационному персонажу.
Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:40