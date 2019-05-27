Мать Любови Полищук рассказала о жизни покойной актрисы на шоу “Пусть говорят”





В студии программы появилась Ольга Полищук, которая рассказала ведущему Дмитрию Борисову, что часто вспоминает о дочери. В 2019 году актрисе могло исполниться 70 лет, но в последние годы она боролась с раком. Мать звезды вспомнила, что в последнее время артистка сильно побледнела и похудела, а также стала жаловаться на сильные боли в спине. Любовь Полищук была намерена лечь в больницу, но спустя несколько дней ее госпитализировали в экстренном порядке. Было решено лечиться в Израиле, где была диагностирована саркома.В день похорон Любовь Полищук, со слов матери, выглядела как живая. Перед похоронами ей сделали макияж и подобрали парик. В последний путь актрису провожали аплодисментами, и в день прощания собралось много коллег и поклонников.