АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты заявили о риске неосознанной загрузки вредоносного контента с доверенных сайтов
EUR 72.32 USD 64.61
Курс валют на 25.05.2019

Нестандартный наряд помощницы Петросяна Татьяны Брухуновой удивил пользователей Сети

Татьяна Брухунова известна своим уникальным чувством вкуса, поэтому знаменитость часто экспериментирует с образами. В этот раз новый нестандартный наряд помощницы комика Евгения Петросяна удивил пользователей Сети.
Нестандартный наряд помощницы Петросяна Татьяны Брухуновой удивил пользователей Сети

На своей странице в Instagram Татьяна Брухунова разместила новый снимок, где она позирует в брючном костюме широкого кроя. Он имеет черный цвет, но весь покрыт красным принтом из сердец. Образ помощницы Евгения Петросяна дополняет белая футболка под пиджаком и кроссовки в тон. На лице знаменитости красуются солнцезащитные очки. Звезда никак не прокомментировала свой новый нестандартный наряд, но заявила, что «любовь спасет этот мир».

Поклонники Татьяны Брухуновой неоднозначно восприняли такой образ помощницы Евгения Петросяна. Некоторые из них похвалили чувство вкуса знаменитости и отметили, что в новом костюме она напоминает «улыбчивую смородину». Многие подписчики не разделяют подобного энтузиазма и уверены, что этот образ звезде совершенно не к лицу. По их словам, такой наряд просто засоряет ее страницу в Instagram. Подобные поклонники уверены: знаменитости еще предстоит до конца отточить собственный фирменный стиль, ведь у нее до сих пор случаются «промахи». Они пожелали ей удачного дня и хорошего настроения.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:28

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда "Дом-2" Алена Водонаева
Ученые из Германии назвали малозаметные
Первый смартфон на базе процессора
Критик объяснил успех ремейка
Новая пищевая технология из США
Нестандартный наряд помощницы Петросяна
В России число мужчин с ожирением за 16
Мать Любови Полищук рассказала о жизни
Сын Бари Алибасова оставил жену с
Премьера обновленного кроссовера
Лидия Федосеева вспомнила о начале
Юлия Михалкова расстроилась из-за
Американские пилоты заявили о контакте
Яна Рудковская и Евгений Плющенко
Эксперты заявили о риске неосознанной
Врачи рассказали о причинах и
Светлана Бондарчук среди любимых блюд
Ученые дополнили историю эволюции яблок
На дне Антарктиды уфологи обнаружили
Из-за слияния Renault и Fiat-Chrysler
Ани Лорак показала стройную фигуру в
Ученые из РФ создают алюминиевый сплав,
Сын Наташи Королевой перестал скрывать
В Москве представили версию
Певица МакSим впервые появилась на
ASUS выпустил первый в мире портативный
Стив Джобс отклонил более 200 вариантов
Кейт Миддлтон наденет тиару принцессы
Канадский уфолог обнаружил на Луне
Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев спросил у
Просмотреть все новости