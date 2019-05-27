Нестандартный наряд помощницы Петросяна Татьяны Брухуновой удивил пользователей Сети

На своей странице в Instagram Татьяна Брухунова разместила новый снимок, где она позирует в брючном костюме широкого кроя. Он имеет черный цвет, но весь покрыт красным принтом из сердец. Образ помощницы Евгения Петросяна дополняет белая футболка под пиджаком и кроссовки в тон. На лице знаменитости красуются солнцезащитные очки. Звезда никак не прокомментировала свой новый нестандартный наряд, но заявила, что «любовь спасет этот мир».Поклонники Татьяны Брухуновой неоднозначно восприняли такой образ помощницы Евгения Петросяна. Некоторые из них похвалили чувство вкуса знаменитости и отметили, что в новом костюме она напоминает «улыбчивую смородину». Многие подписчики не разделяют подобного энтузиазма и уверены, что этот образ звезде совершенно не к лицу. По их словам, такой наряд просто засоряет ее страницу в Instagram. Подобные поклонники уверены: знаменитости еще предстоит до конца отточить собственный фирменный стиль, ведь у нее до сих пор случаются «промахи». Они пожелали ей удачного дня и хорошего настроения.