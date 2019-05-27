Новая пищевая технология из США позволяет в три раза дольше хранить фрукты и овощи





Сотрудники компании Apeel Sciences выступили с инициативой обрабатывать провизию съедобным и натуральным покрытием, созданным из материалов растительного происхождения, содержащихся в мякоти и семенах плодов. Такой «кислородный естественный барьер» не допускает оперативное разложение фруктов и овощей, к тому же данное покрытие дает возможность реализовывать продукты без привычных полиэтиленовых пакетов. Еврокомиссия разрешила применять соответствующую технологию, поэтому вскоре на рынке Европы появится продукция со спецпокрытием.Новая система положительно сказалась на работе некоторых американских супермаркетов. Они на 50% снизили количество пищевых отходов. Авторы проекта заявили, что пища остается свежей в три раза дольше, что благоприятно отражается на ее качестве. Покрытие Apeel формирует приемлемый микроклимат для овощей и фруктов, увеличивая срок годности и возможности перевозки.