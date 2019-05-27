В России число мужчин с ожирением за 16 лет увеличилось в 3 раза





Об этом рассказала Оксана Драпкина, являющаяся главным внештатным терапевтом Минздрава России. По сравнению с 2003 годом число мужчин, страдающих ожирением, выросло практически в 3 раза. Сейчас почти каждый третий представитель сильного пола имеет проблемы с избыточным весом, их доля составляет 29%.Главной причиной увеличения числа мужчин с ожирением представитель Минздрава РФ видит в неправильном питании и низком уровне физической активности. Результаты исследований показывают, что представители сильного пола в возрасте от 25 до 44 лет демонстрируют самую низкую подвижность, хотя это кажется крайне удивительным, ведь в эти годы организм находится на пике своих возможностей. Увеличение физической активности происходит уже после 45 лет. Еще одним необычным фактом является то, что жители сельской местности менее подвижны, чем те, кто проживает в городах.Эксперт отмечает: очень часто причиной возникновения ожирения является переедание. Это происходит из-за того, что современная реклама побуждает человека съесть тот или иной продукт даже в том случае, если он совсем не голоден.