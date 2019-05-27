Сын Бари Алибасова оставил жену с маленькой дочерью

Сын и тезка известного музыкального продюсера ушел от журналистки Виолетты Гришиной, которая четыре месяца назад родила ему дочь Амелию. Теперь молодая мать проживает в Калининграде с родителями, где воспитывает ребенка. Бари Алибасов отказывается содержать дочь и выплачивать алименты, поэтому потерпевшая сторона для решения конфликта наняла адвокатов. Алибасов-старший пришел в шок от этого, считая, что его сын отправляет деньги на содержание дочери.Виолетта Гришина назвала отношения с мужем «замороженными». Повлияла на их ухудшение работа супруга, тот является бизнес-тренером, поэтому много времени поводит в поездках по стране. Журналистка, по своему признанию, не обижается на него, но желает, дабы Алибасов больше времени проводил с ребенком.Сам же продюсер «На-на», когда впервые увидел внучку, заметил, что в ней просматриваются его черты. Несмотря на возникшую ситуацию, ему удалось тепло поговорить с невесткой.