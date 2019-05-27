АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты заявили о риске неосознанной загрузки вредоносного контента с доверенных сайтов
EUR 72.32 USD 64.61
Курс валют на 25.05.2019

Сын Бари Алибасова оставил жену с маленькой дочерью

Сын Бари Алибасова бросил свою жену и родную дочь, также прекратив платить алименты. Подробности их жизни раскрылись в эфире программы «Звезды сошлись».
Сын Бари Алибасова оставил жену с маленькой дочерью

Сын и тезка известного музыкального продюсера ушел от журналистки Виолетты Гришиной, которая четыре месяца назад родила ему дочь Амелию. Теперь молодая мать проживает в Калининграде с родителями, где воспитывает ребенка. Бари Алибасов отказывается содержать дочь и выплачивать алименты, поэтому потерпевшая сторона для решения конфликта наняла адвокатов. Алибасов-старший пришел в шок от этого, считая, что его сын отправляет деньги на содержание дочери.

Виолетта Гришина назвала отношения с мужем «замороженными». Повлияла на их ухудшение работа супруга, тот является бизнес-тренером, поэтому много времени поводит в поездках по стране. Журналистка, по своему признанию, не обижается на него, но желает, дабы Алибасов больше времени проводил с ребенком.

Сам же продюсер «На-на», когда впервые увидел внучку, заметил, что в ней просматриваются его черты. Несмотря на возникшую ситуацию, ему удалось тепло поговорить с невесткой.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда "Дом-2" Алена Водонаева
Ученые из Германии назвали малозаметные
Первый смартфон на базе процессора
Критик объяснил успех ремейка
Новая пищевая технология из США
Нестандартный наряд помощницы Петросяна
В России число мужчин с ожирением за 16
Мать Любови Полищук рассказала о жизни
Сын Бари Алибасова оставил жену с
Премьера обновленного кроссовера
Лидия Федосеева вспомнила о начале
Юлия Михалкова расстроилась из-за
Американские пилоты заявили о контакте
Яна Рудковская и Евгений Плющенко
Эксперты заявили о риске неосознанной
Врачи рассказали о причинах и
Светлана Бондарчук среди любимых блюд
Ученые дополнили историю эволюции яблок
На дне Антарктиды уфологи обнаружили
Из-за слияния Renault и Fiat-Chrysler
Ани Лорак показала стройную фигуру в
Ученые из РФ создают алюминиевый сплав,
Сын Наташи Королевой перестал скрывать
В Москве представили версию
Певица МакSим впервые появилась на
ASUS выпустил первый в мире портативный
Стив Джобс отклонил более 200 вариантов
Кейт Миддлтон наденет тиару принцессы
Канадский уфолог обнаружил на Луне
Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев спросил у
Просмотреть все новости