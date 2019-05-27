Лидия Федосеева вспомнила о начале романа с Василием Шукшиным





Знакомство звезд состоялось в Судаке, куда они вместе прибыли для съемок кинокартины “Какое оно, море?”. Лидия Федосеева-Шукшина не воспринимала коллегу всерьез, поскольку он всегда ходил в галифе и гимнастерке. В первое время она не хотела с ним сниматься, отметив, что ей подбрасывают непонятных актеров. Актриса вспоминает, как Шукшин потерял зубную щетку с пастой, когда опаздывал на поезд и был подвыпивший. По словам Федосеевой-Шукшиной, в первое время после свадьбы она не вспоминала о рюмке, чтобы не спровоцировать знаменитого мужа.Любовь между коллегами зародилась именно во время первого проекта, а после свадьбы супруг актрисы редко признавался ей в чувствах. Лидия Федосеева-Шукшина вспоминает, что за 10 лет брака около пяти раз слышала эти слова, но при этом ее супруг оставался нежным и терпеливым.