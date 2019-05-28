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Балерина Илзе Лиепа раскрыла секрет стройности в любом возрасте

Балерина Илзе Лиепа раскрыла секрет подтянутой фигуры в любом возрасте. В программе “Жить здорово!” артистка назвала специальные упражнения для сохранения красоты.
Балерина Илзе Лиепа раскрыла секрет стройности в любом возрасте

Представляя балерину Елена Малышева отметила, что она родила в 46 лет, быстро восстановила фигуру и разработала собственный комплекс для женщин. По словам Илзе Лиепы, для поддержания хорошей физической формы необходимо двигаться и быть активным человеком. Благодаря таким мыслям родился целый комплекс тренировок для послеродового восстановления и поддержания фигуры. Авторский комплекс ей предложила собрать ее подруга Мария Субботовская. Балерина отметила, что важно выполнять упражнения с прямой спиной. Благодаря этому появится не только осанка, но и ощущение подтянутого живота и осиная талия.

Эксперты программы согласились, что танцы благоприятно влияют на артериальное давление, снижая его за счет расширения сосудов. Регулярные занятия способствуют снижению сахара в крови и препятствуют развитию слабоумия. Илзе Лиепа отметила, что такая тренировка проста и требует лишь наличия приятной музыки.



 
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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 06:58

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