Балерина Илзе Лиепа раскрыла секрет стройности в любом возрасте

Представляя балерину Елена Малышева отметила, что она родила в 46 лет, быстро восстановила фигуру и разработала собственный комплекс для женщин. По словам Илзе Лиепы, для поддержания хорошей физической формы необходимо двигаться и быть активным человеком. Благодаря таким мыслям родился целый комплекс тренировок для послеродового восстановления и поддержания фигуры. Авторский комплекс ей предложила собрать ее подруга Мария Субботовская. Балерина отметила, что важно выполнять упражнения с прямой спиной. Благодаря этому появится не только осанка, но и ощущение подтянутого живота и осиная талия.Эксперты программы согласились, что танцы благоприятно влияют на артериальное давление, снижая его за счет расширения сосудов. Регулярные занятия способствуют снижению сахара в крови и препятствуют развитию слабоумия. Илзе Лиепа отметила, что такая тренировка проста и требует лишь наличия приятной музыки.