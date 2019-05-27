Юлия Михалкова расстроилась из-за отсутствия российского кино в Каннах

Об этом Юлия Михалкова рассказала на своей странице в Instagram. Актриса разместила снимок с красной дорожки кинофестиваля в Каннах. Для этого случая звезда «Уральских пельменей» выбрала зеленое платье с открытыми плечами. Знаменитость рассказала, что это первое ее появление на Каннском кинофестивале, и она уже много лет мечтала о такой возможности и теперь безумно счастлива. Артистка отметила: подобная атмосфера просто необходима творческим людям, ведь иначе крайне сложно выбираться из трудовой рутины.Юлия Михалкова посмотрела не одну картину, но больше всего ей запомнился фильм «Особенные» с Венсаном Касселем в главной роли. Режиссерами картины выступают Эрик Толедано и Оливье Накаш, снявшие «1+1». Актриса также рассказал и о негативных переживаниях. Она расстроилась из-за отсутствия на кинофестивале в Каннах российского кино. «Но ведь это исправимо, верно?!» - закончила артистка.Напомним, российские картины были представлены на Каннском кинофестивале, но не попали в основную программу. Речь идет о «Дылде» Кантемира Балагова и «Однажды в Трубачевске» Ларисы Садиловой.