Юлия Михалкова расстроилась из-за отсутствия российского кино в Каннах
Российская актриса Юлия Михалкова, известная зрителям как участница «Уральских пельменей», недавно впервые побывала на кинофестивале в Каннах. Артистка рассказала о своих впечатлениях и понравившихся фильмах, а также знаменитость расстроилась из-за отсутствия в программе российского кино.
Об этом Юлия Михалкова рассказала на своей странице в Instagram. Актриса разместила снимок с красной дорожки кинофестиваля в Каннах. Для этого случая звезда «Уральских пельменей» выбрала зеленое платье с открытыми плечами. Знаменитость рассказала, что это первое ее появление на Каннском кинофестивале, и она уже много лет мечтала о такой возможности и теперь безумно счастлива. Артистка отметила: подобная атмосфера просто необходима творческим людям, ведь иначе крайне сложно выбираться из трудовой рутины.
Юлия Михалкова посмотрела не одну картину, но больше всего ей запомнился фильм «Особенные» с Венсаном Касселем в главной роли. Режиссерами картины выступают Эрик Толедано и Оливье Накаш, снявшие «1+1». Актриса также рассказал и о негативных переживаниях. Она расстроилась из-за отсутствия на кинофестивале в Каннах российского кино. «Но ведь это исправимо, верно?!» - закончила артистка.
Напомним, российские картины были представлены на Каннском кинофестивале, но не попали в основную программу. Речь идет о «Дылде» Кантемира Балагова и «Однажды в Трубачевске» Ларисы Садиловой.
Об этом Юлия Михалкова рассказала на своей странице в Instagram. Актриса разместила снимок с красной дорожки кинофестиваля в Каннах. Для этого случая звезда «Уральских пельменей» выбрала зеленое платье с открытыми плечами. Знаменитость рассказала, что это первое ее появление на Каннском кинофестивале, и она уже много лет мечтала о такой возможности и теперь безумно счастлива. Артистка отметила: подобная атмосфера просто необходима творческим людям, ведь иначе крайне сложно выбираться из трудовой рутины.
Юлия Михалкова посмотрела не одну картину, но больше всего ей запомнился фильм «Особенные» с Венсаном Касселем в главной роли. Режиссерами картины выступают Эрик Толедано и Оливье Накаш, снявшие «1+1». Актриса также рассказал и о негативных переживаниях. Она расстроилась из-за отсутствия на кинофестивале в Каннах российского кино. «Но ведь это исправимо, верно?!» - закончила артистка.
Напомним, российские картины были представлены на Каннском кинофестивале, но не попали в основную программу. Речь идет о «Дылде» Кантемира Балагова и «Однажды в Трубачевске» Ларисы Садиловой.
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🎞 Каннский кинофестиваль 🎞 Это невероятно, я так давно мечтала туда попасть! ⠀ Мне, как творческому человеку важно вдохновляться, искать новые эмоции 😍 И это именно то, что нужно было! Глоток свежего воздуха. Свежего творческого воздуха! ⠀ Какие фильмы! Какие актеры, режиссёры! И как же меня впечатлил Фильм «Особенные» Оливье Накаша и Эрика Толедано с Венсаном Касселем в главной роли. Он закрывал кинофестиваль. Уже зная стиль режиссёров (Они снимали фильм «1+1»), я предчувствовала, что меня впечатлит! И не ошиблась ♥️ Фильм обязателен к просмотру ☝🏼 ⠀ Одно только думаю, жаль, российские фильмы не участвовали 😬 Но ведь это поправимо, верно ?! 😊
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:45