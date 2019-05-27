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Премьера обновленного кроссовера Renault Kaptur состоится в сентябре во Франкфурте

Готовится официальная премьера третьей модификации Renault Kaptur. В Сети появились снимки автомобиля и место его презентации - немецкий Франкфурт.
Премьера обновленного кроссовера Renault Kaptur состоится в сентябре во Франкфурте

По имеющимся фотографиям, новинка выйдет с прежним профилем, но с обновленными фрагментами у модернизированного клана. Среди новых деталей также стоит отметить наличие задних фар, оснащенных дневными ходовыми огнями, оптику и радиаторную решетку в виде трапеции. Силовая установка 1.3T от Daimler будет дебютной в сегменте моторов Renault Kaptur. В роли второго агрегата послужит двигатель на 1,2 литра.

Об остальных технических параметрах французского автомобиля пока данных нет, все станет известно на форуме во Франкфурте, который пройдет в сентябре. О выходе обновленного Renault Kaptur на российский рынок ничего не сообщается. Пока в РФ прежнюю версию кросса можно купить за 944 000 рублей.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:01

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