Яна Рудковская и Евгений Плющенко построили новый дом в стиле Пугачевой

Яна Рудковская очень любит принимать многочисленных гостей и нередко многие из них остаются с ночевкой. В основном доме не всегда хватает мест, поэтому супруга Евгения Плющенко решила исправить имеющуюся проблему. Для этого звездное семейство построило на своей приусадебной территории небольшой замок, выполненный в стиле знаменитого жилища Аллы Пугачевы и Максима Галкина. Данная постройка значительно уступает оригиналу в размере, но продюсер довольна: главное, чтобы было место для размещения всех гостей.Территория вокруг дома Яны Рудковской и Евгения Плющенко за последнее время также претерпела значительных изменений. С нее пропала спортивная площадка, теперь она находится за территорией участка. На ее месте супруги построили вместительный гараж, так как их автопарк в последние годы существенно расширился, и им попросту негде ставить машины. Также на территории находится небольшой парник, его для себя возвел Евгений Плющенко. Фигурист очень любит выращивать огурцы, помидоры и перец, чем и занимается в свободное время.