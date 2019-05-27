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Яна Рудковская и Евгений Плющенко построили новый дом в стиле Пугачевой

Звездное семейство Яны Рудковской и Евгения Плющенко значительно улучшило свои условия жизни. На приусадебной территории супруги построили новый дом в стиле замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина, здание при этом значительно меньше оригинала.
Яна Рудковская и Евгений Плющенко построили новый дом в стиле Пугачевой

Яна Рудковская очень любит принимать многочисленных гостей и нередко многие из них остаются с ночевкой. В основном доме не всегда хватает мест, поэтому супруга Евгения Плющенко решила исправить имеющуюся проблему. Для этого звездное семейство построило на своей приусадебной территории небольшой замок, выполненный в стиле знаменитого жилища Аллы Пугачевы и Максима Галкина. Данная постройка значительно уступает оригиналу в размере, но продюсер довольна: главное, чтобы было место для размещения всех гостей.

Территория вокруг дома Яны Рудковской и Евгения Плющенко за последнее время также претерпела значительных изменений. С нее пропала спортивная площадка, теперь она находится за территорией участка. На ее месте супруги построили вместительный гараж, так как их автопарк в последние годы существенно расширился, и им попросту негде ставить машины. Также на территории находится небольшой парник, его для себя возвел Евгений Плющенко. Фигурист очень любит выращивать огурцы, помидоры и перец, чем и занимается в свободное время.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:28

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