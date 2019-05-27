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Ученые дополнили историю эволюции яблок

Недавние археологические находки сохранившихся семян яблок в Европе и Западной Азии в сочетании с комплексными исследованиями представляют дополненную историю эволюции плода. В своей работе Роберт Шпенглер из Института науки о человеческой истории Макса Планка прослеживает историю яблока от диких предков.
Ученые дополнили историю эволюции яблок

Изображения яблок в классическом искусстве показывают, что одомашненные фрукты присутствовали в южной Европе более 2000 лет назад, а древние семена из археологических раскопок имеют возраст до 10 тысяч лет. Несколько недавних генетических исследований показали, что современное яблоко является гибридом как минимум из четырех популяций диких яблок, и исследователи выдвинули гипотезу о том, что торговые пути были ответственны за сбор этих фруктов и их гибридизацию. Археологические остатки яблок в форме консервированных семян были обнаружены на участках по всей Евразии, и эти открытия подтверждают идею о том, что фруктовые и ореховые деревья были в числе товаров, перемещающихся по этим ранним торговым путям. Большая часть генетического материала для современного яблока возникла в основе древних торговых путей в горах Тянь-Шаня в Казахстане. Кроме того, процесс обмена вызвал события гибридизации, которые привели к появлению крупных красных сладких фруктов на современных рынках.

Понимание того, как и когда яблони развивались, является важным вопросом для исследователей, поскольку фруктовые деревья не следовали тому же пути к одомашниванию, что и другие культуры, например, злаки или бобовые. Ученые пришли к выводу, что мясистость плодов развивалась, чтобы привлечь животных к употреблению и распространению их семян.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:55

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