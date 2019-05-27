Ученые дополнили историю эволюции яблок





Изображения яблок в классическом искусстве показывают, что одомашненные фрукты присутствовали в южной Европе более 2000 лет назад, а древние семена из археологических раскопок имеют возраст до 10 тысяч лет. Несколько недавних генетических исследований показали, что современное яблоко является гибридом как минимум из четырех популяций диких яблок, и исследователи выдвинули гипотезу о том, что торговые пути были ответственны за сбор этих фруктов и их гибридизацию. Археологические остатки яблок в форме консервированных семян были обнаружены на участках по всей Евразии, и эти открытия подтверждают идею о том, что фруктовые и ореховые деревья были в числе товаров, перемещающихся по этим ранним торговым путям. Большая часть генетического материала для современного яблока возникла в основе древних торговых путей в горах Тянь-Шаня в Казахстане. Кроме того, процесс обмена вызвал события гибридизации, которые привели к появлению крупных красных сладких фруктов на современных рынках.Понимание того, как и когда яблони развивались, является важным вопросом для исследователей, поскольку фруктовые деревья не следовали тому же пути к одомашниванию, что и другие культуры, например, злаки или бобовые. Ученые пришли к выводу, что мясистость плодов развивалась, чтобы привлечь животных к употреблению и распространению их семян.