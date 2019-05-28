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Ученые из Голландии нашли способы преодолеть подростковую бессонницу

Современные подростки могут перебороть бессонницу при помощи специальных очков и силы воли. К такому решению пришли исследователи из Голландии.
Ученые из Голландии нашли способы преодолеть подростковую бессонницу

Ученым также удалось выяснить, что синий свет экранов мобильных гаджетов способен ухудшать сетчатку глаз и подавлять секрецию меланина, отвечающего за регуляцию суточных ритмов. В конечном счете это провоцирует нарушение сна и появление бессонницы.

Научные сотрудники Амстердамского университета совместно с представителями Национального института здравоохранения провели эксперимент при участии добровольцев-подростков возрастом 12-17 лет. Результаты этой работы показали необходимость использовать очки и собственную силу воли, чтобы прекратить нарушение режима сна.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 04:45

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