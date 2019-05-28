Ученые из Голландии нашли способы преодолеть подростковую бессонницу





Ученым также удалось выяснить, что синий свет экранов мобильных гаджетов способен ухудшать сетчатку глаз и подавлять секрецию меланина, отвечающего за регуляцию суточных ритмов. В конечном счете это провоцирует нарушение сна и появление бессонницы.Научные сотрудники Амстердамского университета совместно с представителями Национального института здравоохранения провели эксперимент при участии добровольцев-подростков возрастом 12-17 лет. Результаты этой работы показали необходимость использовать очки и собственную силу воли, чтобы прекратить нарушение режима сна.