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Врачи рассказали о причинах и последствиях простатита

Заболевание предстательной железы или простаты может настигнуть мужчину в тот момент, когда он меньше всего ждет беды. Врачи рассказали об основных причинах появления и развития простатита, а также последствиях данного заболевания для здоровья.
Врачи рассказали о причинах и последствиях простатита

Специалисты отмечают: симптомы начала проблем с простатой достаточно простые: частое мочеиспускание и болезненные ощущения во время него, боль при половом акте и нарушение эректильной функции. Данные признаки развития простатита редко появляются все сразу, обычно изначально имеется лишь один из них. Остальные начинают развиваться в том случае, если отсутствует своевременное лечение.

Простатит может появиться из-за попадания в организм половых инфекций или из-за нарушений в работе данного органа. Многие заболевания могут дать о себе знать спустя десятки лет, так как их изначально не долечили. Они могли перейти в хроническую бессимптомную фазу и находиться в ней многие годы.

По словам медиков, последствия отсутствия своевременного лечения простатита крайне серьезные. Такая ситуация будет приводить к замещению нормальной ткани соединительной, что спровоцирует ухудшение работы. В результате у мужчины нарушится мочеиспускание, будут присутствовать постоянная боль при нем, а также разовьется эректильная дисфункция. После 40-45 лет врачи рекомендуют ежегодно посещать специалиста и проверять простату, передает издание «Аргументы недели».



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:13

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