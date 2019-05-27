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Из-за слияния Renault и Fiat-Chrysler компания Nissan может лишиться своего положения в альянсе

Производитель Nissan, давний партнер Renault, остался в стороне от потенциальной связи между французской фирмой и Fiat-Chrysler. В результате слияния положение Nissan в альянсе будет относительно снижено, а независимость компании может быть нарушена.
Из-за слияния Renault и Fiat-Chrysler компания Nissan может лишиться своего положения в альянсе

Эксперты предполагают, что в Nissan до последнего оставались в неведении относительно проекта по слиянию и уже борются с падением продаж на фоне репутационного ущерба. Новый альянс потенциально может создать третье место в мире среди крупнейших автопроизводителей. Аналитик Satoru Takada из TIW, токийской исследовательской и консалтинговой фирмы, отметил, что данная ситуация может вызвать недоверие к Renault среди сотрудников Nissan. Генеральный директор Nissan Хирото Сайкава заявил журналистам в понедельник, что он “открыт для конструктивных дискуссий по укреплению альянса”, и этот вопрос будет поднят на встрече с боссом Renault Жаном-Домиником Сенаром.

Nissan и Renault всегда считались маловероятными партнерами, но Такада отметил, что в настоящее время главным приоритетом Renault является FCA. Однако, согласно информированному источнику, у Nissan есть возможность присоединиться к новому объединению, несмотря на недавний спад в продажах. Nissan заинтересован в участии японского партнера Mitsubishi Motors, который широко представлен в Юго-Восточной Азии. Эксперты подсчитали, что в случае объединения всех фирм, они производили бы почти 16 миллионов автомобилей в год, опережая Toyota и Volkswagen.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:31

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