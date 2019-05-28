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Nvidia анонсировала линейку собственных профессиональных ноутбуков

Компания Nvidia анонсировала линейку собственных ноутбуков, разработанных вместе с Acer, Asus, Dell, Razer, HP, MSI и Gigabyte. Устройство будут предназначены для профессионалов, требующих большой вычислительной графической мощности в компактном исполнении.
Nvidia анонсировала линейку собственных профессиональных ноутбуков

Новые ноутбуки Nvidia должны конкурировать с MacBook Pro. Для этого компания не только объединила усилия со своими партнерами, но и подготовила новое поколение дискретных видеокарт – RTX 3000, 4000 и 5000. Линейка собственных ноутбуков будет включать 17 разных моделей, в некоторых из них используются адаптеры RTX 2080, 2070 и 2060.

Бренд Nvidia обещает, что их ноутбуки значительно мощнее конкурентов MacBook Pro. Если говорить о топовых конфигурациях, то производительность в работе с графическими приложениями должна быть выше в 7 раз. Для этого компания собирается комплектовать свои новинки процессорами Intel Core i7 9-го поколения. Топовые версии этих профессиональных ноутбуков получат новую видеокарту Quadro RTX 5000, имеющую 16 ГБ и способную работать в режиме реального времени с 8K-изображением. Бюджетный вариант будет иметь 4K-экран и тонкий корпус.

Презентация новинок от Nvidia должна состояться в ближайшее время. Ноутбуки предназначены для профессиональной работы с графикой, проектами, макетами и другими форматами, требующими большую мощность видеокарты. Самая дешевая версия должна стоить 1599 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 05:54

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