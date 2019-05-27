Ани Лорак показала стройную фигуру в кожаном платье

Поклонники выразили свое восхищение новым образом Ани Лорак, которая предстала на минималистичном фото в обтягивающем платье из кожи нюдового цвета. В комментариях фолловеры оценили высокую грудь артистки и тонкую талию, отметив, что звезда прекрасно выглядит. Однако хейтеры раскритиковали артистку, предположив, что она увеличила себе бюст и регулярно ходит на процедуры омоложения.В подписи к фото Ани Лорак призвала поклонников быть счастливыми в потоке времени, а также замечать уникальность каждого мига, который не повторится никогда. В недавнем интервью певица призналась, что давно распрощалась с иллюзиями в жизни и перестала чувствовать себя жертвой. Свои отношения с экс-возлюбленным Ани Лорак не комментирует, но ее поклонники уверены, что звезда пережила критический период после расставания.