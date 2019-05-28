Елизавета Боярская поздравила племянницу с днем рождения в День города в Петербурге

В микроблоге Боярская поздравила северную столицу с 316-летием, назвав ее самым прекрасным городом на земле. В тот момент актриса находилась в Москве и не могла похвастаться перед подписчиками яркой фотографией, сделанной на Невском проспекте, но снимком смог похвастаться ее брат Сергей, за которого порадовалась актриса.Его дочь Александра в День города отмечала собственный день рождения, с чем незамедлительно поздравила ее Елизавета Боярская. Она пожелала ей расти умной, доброй, отзывчивой и веселой на радость всем родственникам. К поздравлениям присоединились подписчики актрисы, написавшие ряд приятных слов в адрес дочери Сергея Боярского и не забыли поздравить Санкт-Петербург с его праздником.