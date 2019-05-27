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Сын Наташи Королевой перестал скрывать отношения с моделью Марией Слугиной

Сын Наташи Королевой и Тарзана Архип в отличие от родителей предпочитает скрывать свою личную жизнь. Недавно 17-летний наследник звездных родителей фактически подтвердил отношения с моделью Марией Слугиной, девушка уже знакома с родственниками избранника.
Сын Наташи Королевой перестал скрывать отношения с моделью Марией Слугиной

Об этом говорят множество публикаций, появляющихся в социальных сетях Архипа Глушко и его спутницы. Недавно сын Наташи Королевой разместил совместный снимок с моделью Марией Слугиной и сопроводил его смайликом в виде сердца. Чуть позже сама 23-летняя девушка опубликовала несколько фотографий с совместной прогулки, где присутствовал Тарзан и творческая команда певицы. На одном из снимков 17-летний парень обнимает свою избранницу, что говорит о серьезности их отношений. Недавно модель также познакомилась с матерью Наташи Королевой – Людмилой Порывай.

При всем этом Архип Глушко и Марина Слугина до сих пор официально не подтвердили свои отношения. Вопросы вызывает и тот факт, что сейчас 17-летний сын Наташи Королевой и Тарзана учится в США, поэтому дома он появляется крайне редко. При этом сам Сергей Глушко недавно рассказал, что его ребенок хочет стать ресторатором. Поэтому он решил начать с самых низов и устроился работать на кухню в одно из столичных заведений. Там он занимает должность помощника шеф-повара и перенимает его опыт.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:59

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