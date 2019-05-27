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ASUS выпустил первый в мире портативный монитор с частотой 240 Гц для геймеров
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ASUS выпустил первый в мире портативный монитор с частотой 240 Гц для геймеров

Компания ASUS выпустила первый в мире портативный монитор с частотой 240 Гц для геймеров. Это удобное расширение экрана для мощных игровых ПК оснащено встроенными стереодинамиками, магнитной откидной крышкой и батареей.
ASUS выпустил первый в мире портативный монитор с частотой 240 Гц для геймеров

ASUS представила первый в мире портативный игровой монитор с частотой 240 Гц под названием ROG Strix XG17. Модель оснащена 17,3-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1,920 x 1080 IPS, обеспечивающая адаптивную частоту обновления до 240 Гц и время отклика 3 мс. Монитор также оснащен стереодинамиками, магнитной откидной крышкой и встроенной батареей. Последняя работает в течение трех часов при максимальной частоте 240 Гц и поддерживает Quick Charge 3.0, а также USB Power Delivery. XG17 предлагает как micro HDMI, так и USB-C для видеовхода, что позволит подключить ПК, Nintendo Switch или даже смартфон.

Компания ASUS также предлагает ZenScreen Touch, который является меньшей 15,6-дюймовой версией XG17. Несмотря на отсутствие USB-C, аппарат вызывает интерес публики благодаря стереодинамикам и батарее на 7800 мАч, которая работает на максимальной яркости в течение четырех часов. Не так давно ASUS анонсировала выход новых игровых наушников, а именно ROG Theta по цене от 299 долларов и ROG Theta Electret.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:33

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