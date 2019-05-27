Певица МакSим впервые появилась на сцене после реабилитации

Об этом сообщили сами фанаты МакSим, побывавшие на данном выступлении. По их словам, МакSим выглядела замечательно, и сложно было поверить, что она еще недавно лежала в больнице с множественными гематомами и синяками. Певица отыграла полноценный живой концерт, во время которого спела свои проверенные временем хиты. После завершения выступления артистка еще долгое время раздавала поклонникам автографы и делала с ними селфи. Данный концерт стал первым появлением исполнительницы на публике после долгого лечения и реабилитации.Напомним, почти 2 месяца назад МакSим попала в страшное ДТП, где получила множество повреждений. Лечилась артистка за границей, а в Москву вернулась уже для прохождения реабилитации. Директор певицы отметила, что у ее подопечной после выздоровления намечен плотный график выступлений и концертов, после чего исполнительница отправится в студию для записи нового материала. Параллельно с этим вышел клип на песню «Абонент недоступен». Его сняли без участия МакSим, так как певица попала в ДТП незадолго до съемок.