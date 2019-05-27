В Москве представили версию антипиратского реестра





По словам руководителей МКС, новинка стала результатом совместного труда сайтов, которые пытаются противодействовать нелегальному продвижению контента в Интернете, а также правообладателей. В реестре удалось собрать 300 000 ссылок.Авторы проекта отметили также, что благодаря новому цифровому решению, созданному с использованием самообучающихся механизмов, можно добиться успешного прогресса в борьбе с пиратами в мировой Сети. Во время создания приложения проектировщики задействовали всех лиц, подписавших антипиратский меморандум. Теперь МКС собирается закрепить акт на законодательном уровне.