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В Москве представили версию антипиратского реестра

В Медиа-коммуникационном союзе разработали автоматизированное программное решение антипиратского реестра. Премьера тестовой версии состоялась в Москве.
В Москве представили версию антипиратского реестра

По словам руководителей МКС, новинка стала результатом совместного труда сайтов, которые пытаются противодействовать нелегальному продвижению контента в Интернете, а также правообладателей. В реестре удалось собрать 300 000 ссылок.

Авторы проекта отметили также, что благодаря новому цифровому решению, созданному с использованием самообучающихся механизмов, можно добиться успешного прогресса в борьбе с пиратами в мировой Сети. Во время создания приложения проектировщики задействовали всех лиц, подписавших антипиратский меморандум. Теперь МКС собирается закрепить акт на законодательном уровне.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:48

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