В Москве представили версию антипиратского реестра
В Медиа-коммуникационном союзе разработали автоматизированное программное решение антипиратского реестра. Премьера тестовой версии состоялась в Москве.
По словам руководителей МКС, новинка стала результатом совместного труда сайтов, которые пытаются противодействовать нелегальному продвижению контента в Интернете, а также правообладателей. В реестре удалось собрать 300 000 ссылок.
Авторы проекта отметили также, что благодаря новому цифровому решению, созданному с использованием самообучающихся механизмов, можно добиться успешного прогресса в борьбе с пиратами в мировой Сети. Во время создания приложения проектировщики задействовали всех лиц, подписавших антипиратский меморандум. Теперь МКС собирается закрепить акт на законодательном уровне.
По словам руководителей МКС, новинка стала результатом совместного труда сайтов, которые пытаются противодействовать нелегальному продвижению контента в Интернете, а также правообладателей. В реестре удалось собрать 300 000 ссылок.
Авторы проекта отметили также, что благодаря новому цифровому решению, созданному с использованием самообучающихся механизмов, можно добиться успешного прогресса в борьбе с пиратами в мировой Сети. Во время создания приложения проектировщики задействовали всех лиц, подписавших антипиратский меморандум. Теперь МКС собирается закрепить акт на законодательном уровне.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:48