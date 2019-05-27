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Стив Джобс отклонил более 200 вариантов самой популярной рекламы Apple

Стив Джобс всегда отличался своим бескомпромиссным и фанатичным отношением к работе, он мог закрывать целые направления разработок по одной прихоти. За весь период управления руководитель Apple отклонил более 200 вариантов самой популярной рекламы компании «I’m a Mac/ I’m a PC».
Стив Джобс отклонил более 200 вариантов самой популярной рекламы Apple

Об этом рассказал Джастин Лонг, являющийся одним из главных героев этих роликов. Он отмечает: Стив Джобс очень часто отклонял рекламные видео сразу после первого просмотра и редко объяснял причины такого решения. Руководителю Apple могла не понравиться одна маленькая деталь, аксессуар актера или цветокоррекция. При этом глава компании не просил исправить этот недочет, а требовал снять совершенно новый ролик.

Конкретно Джастин Лонг снялся в 300 разных видах рекламы для Apple, но свет увидели только 66 из них. Стив Джобс редко утверждал ролики с ярко выраженным юмористическим содержанием, так как считал, что они отвлекают внимание зрителей от главного – самой продукции.

Больше всего Джастину Лонгу запомнилась не вышедшая реклама с актером Заком Галифианакисом. В нем последний играл роль нетрезвого Санта-Клауса. Данный ролик сразу не понравился руководителю Apple, и он не объяснял причину недовольства. Серия рекламных видео под названием «I’m a Mac/ I’m a PC» до сих пор остается самой популярной в истории бренда, она выходила с 2006 по 2009 год. В них зрителям рассказывали, чем их компьютеры на базе macOS отличаются от тех, что на Windows.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:30

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