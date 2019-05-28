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Ради сына Регина Тодоренко отказалась от экстрима

Ради родившегося сына Регина Тодоренко отказалась от чрезмерной активности. На место экстрима пришла тихая семейная жизнь, рассказала знаменитость в своем Instagram.
Ради сына Регина Тодоренко отказалась от экстрима

Вместе с мужем Владом Топаловым ведущая воспитывает маленького сына Михаила. После родов она не оставалась долго в декрете, а возвратилась на съемочную площадку. Супруг пробовал отговорить ее от этого, желая, чтобы спутница жизни больше времени проводила дома, но в конечном счете не стал ограничивать ее свободу. Регина Тодоренко и сама нашла решение из ситуации, которое устроило их обоих: некоторые сцены ее программы снимались в их квартире, поэтому звезда могла отвлекаться на своего сына.

В Instagram ведущая призналась, что с появлением на свет Михаила ее жизнь стала другой. Раньше экс-звезда «Орла и решки» не могла жить без экстрима. В то время она с легкостью решалась на любой неординарный поступок, как прыжок с водопада или употребление в пищу экзотических насекомых в Африке в антисанитарных условиях. Материнство внесло свои коррективы, и Регина Тодоренко из бесстрашной путешественницы превратилась в «слегка сумасшедшую и взволнованную мамашу».



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 00:04

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