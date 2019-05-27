Канадский уфолог обнаружил на Луне древнее сооружение в форме пирамиды





Уфолог из Канады посвятил этой находке целое видео, где продемонстрировал точное расположение данной постройки. Древнее сооружение, напоминающее пирамиду, находится в одном из ударных кратеров Луны. Его снимки выложило американское ведомство NASA, регулярно делающее фотографии спутника Земли.Канадский уфолог уверен: данная постройка должна быть связана с египетскими пирамидами, и вполне возможно, что ее строительством занимались одни и те же представители внеземной цивилизации. Он отмечает, что многие ученые до сих пор не могут понять, как подобные строения могли возводить люди, жившие в 5-6 веке до н.э.К коллеге присоединился другой известный уфолог – Скотт Уоринг. Сторонник теории заговора отметил, что теперь практически не остается сомнений относительно связи египетских пирамид с инопланетянами. Исследователь даже выдвинул собственную теорию относительно Луны. По его мнению, спутник Земли может быть заселен представителями внеземных цивилизаций. Их присутствие является одной из причин, почему США отказалась от дальнейших экспедиций на Луну. Уфолог в очередной раз предложил людям искать способ договориться с инопланетянами.