АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
ASUS выпустил первый в мире портативный монитор с частотой 240 Гц для геймеров
EUR 72.32 USD 64.61
Курс валют на 25.05.2019

Кейт Миддлтон наденет тиару принцессы Дианы на банкет с Дональдом Трампом

Кейт Миддлтон наденет тиару принцессы Дианы для посещения королевской резиденции во время встречи с Дональдом Трампом. Примерить реликвии не удастся Меган Маркл, которая ныне находится в декрете..
Кейт Миддлтон наденет тиару принцессы Дианы на банкет с Дональдом Трампом

Королева Елизавета II 3 июня проведет приватную встречу с четой Трампов, внуками, принцами Уильямом и Гарри, а также Кейт Миддлтон. После этого американский президент и его жена в компании принца Чарльза и Камиллы побеседуют за чашкой чая.

До этого супруга принца Уильяма надевала тиару принцессы Дианы на банкете королевы осенью прошлого года во время визита голландского монарха Виллема-Александра. Меган Маркл не носила реликвию со дня бракосочетания в мае ушедшего года, но несколько раз ее замечали в драгоценностях, которые прежде принадлежали Диане.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:22

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сын Наташи Королевой перестал скрывать
В Москве представили версию
Певица МакSим впервые появилась на
ASUS выпустил первый в мире портативный
Стив Джобс отклонил более 200 вариантов
Кейт Миддлтон наденет тиару принцессы
Канадский уфолог обнаружил на Луне
Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев спросил у
При старте с космодрома Плесецк в
Дженнифер Лопес резко похудела в
Нейросеть по голосу человека смогла
Стала известна первая реакция актеров
Инесса Шевчук озвучила потенциальное
Медики рассказали о популярной диете,
Рок-группа «Машина времени» празднует
ByteDance может создать собственный
Лидия Федосеева-Шукшина рассказала,
В России хотят ужесточить правила
Настя Каменских показала пляжные фото
Фисташки снижают риск развития диабета
Серена Уильямс тайно навестила сына
Марго Овсянникова приютила у себя
Эксперты составили ТОП-6 бесполезных
Илья Яббаров пришел в восторг от
Родители 17-летней Маши Кончаловской
В Индии провели операцию по удалению
В новой серии мультфильма
Муж беременной экс-участницы "Дома-2"
Соловьев предложил поступить с
Безруков раскритиковал политику в
Просмотреть все новости