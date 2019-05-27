Кейт Миддлтон наденет тиару принцессы Дианы на банкет с Дональдом Трампом

Королева Елизавета II 3 июня проведет приватную встречу с четой Трампов, внуками, принцами Уильямом и Гарри, а также Кейт Миддлтон. После этого американский президент и его жена в компании принца Чарльза и Камиллы побеседуют за чашкой чая.До этого супруга принца Уильяма надевала тиару принцессы Дианы на банкете королевы осенью прошлого года во время визита голландского монарха Виллема-Александра. Меган Маркл не носила реликвию со дня бракосочетания в мае ушедшего года, но несколько раз ее замечали в драгоценностях, которые прежде принадлежали Диане.