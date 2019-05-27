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Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев спросил у подписчиков, как они поднимают себе настроение в «критический период жизни»

Экс-участник проекта «Дом-2» Гоген Солнцев поинтересовался у своих фанатов, как им удается поднимать себе настроение в критический период жизни. По мнению некоторых фолловеров, своими публикациями скандально-известный шоумен пытается привлечь внимание телеведущего передачи «Прямой эфир» Андрея Малахова.

Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев спросил у подписчиков, как они поднимают себе настроение в «критический период жизни»

Считанные часы назад Гоген опубликовал у себя на страничке в Instagram новую фотографию, под которой оставил длинный пост, где спросил у интернет-пользователей, любят ли они этот мир, яркую одежду и легкое настроение. Впрочем, не это заинтересовало читателей, а то, что Солнцев заговорил о плохом настроении.

«Я хотел узнать, что Вас заставляет испытывать радость? Поделитесь, что может поднять настроение в критический период вашей жизни?» - обратился экс-участник «Дома-2» к подписчикам.


Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев спросил у подписчиков, как они поднимают себе настроение в «критический период жизни»

Несмотря на то, что многие фолловеры поспешили дать Гогену несколько советов, у некоторых сложилось такое впечатление, что своими намеками Солнцев хочет заинтересовать Малахова. Звезда «Дома-2» уже давно не появлялся на всеми любимой программе «Прямой эфир», за съемки в которой в свое время ему неплохо заплатили.

Одна из последних публикаций Солнцева посвящена именно этой передаче, где он вовсю принялся призывать фанатов посмотреть свежую трансляцию. Большинство читателей предполагают, что «критический период» в жизни Гогена мог даже наступить из-за того, что он начал терять свои рейтинги, которые, как известно, очень важны для каждой медийной личности.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:08

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