Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев спросил у подписчиков, как они поднимают себе настроение в «критический период жизни»

«Я хотел узнать, что Вас заставляет испытывать радость? Поделитесь, что может поднять настроение в критический период вашей жизни?» - обратился экс-участник «Дома-2» к подписчикам.

Считанные часы назад Гоген опубликовал у себя на страничке в Instagram новую фотографию, под которой оставил длинный пост, где спросил у интернет-пользователей, любят ли они этот мир, яркую одежду и легкое настроение. Впрочем, не это заинтересовало читателей, а то, что Солнцев заговорил о плохом настроении.Несмотря на то, что многие фолловеры поспешили дать Гогену несколько советов, у некоторых сложилось такое впечатление, что своими намеками Солнцев хочет заинтересовать Малахова. Звезда «Дома-2» уже давно не появлялся на всеми любимой программе «Прямой эфир», за съемки в которой в свое время ему неплохо заплатили.Одна из последних публикаций Солнцева посвящена именно этой передаче, где он вовсю принялся призывать фанатов посмотреть свежую трансляцию. Большинство читателей предполагают, что «критический период» в жизни Гогена мог даже наступить из-за того, что он начал терять свои рейтинги, которые, как известно, очень важны для каждой медийной личности.